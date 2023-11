¡Exclusivo! De 15 millones a 30 millones para resguardo del Metropolitano: en lugar de brindar seguridad realizan funciones de orientador

El 25 de octubre de este año, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) firmó un contrato por 33 millones de soles con el consorcio Proxus Security SAC para que brinde el servicio vigilancia en todas las estaciones del Metropolitano.

Esto no tendría nada de raro si no fuera porque los agentes contratados ejecutan otras labores que no están comprendidas dentro de sus funciones. Es decir, en lugar de vigilar y ofrecer seguridad, estos trabajadores cumplen la labor de orientador.

Según el contrato al que accedió Panorama, el personal de la empresa Proxus Security SAC debería proteger a los usuarios de posibles atentados terroristas, invasiones, sabotajes, robos, así como la detección de artefactos y paquetes sospechosos.

SIN EQUIPAMIENTO ADECUADO

Sin embargo, en la práctica la realidad es totalmente distinta. Incluso, nuestro reportero Iván Escudero comprobó que los agentes desplegados en las distintas estaciones del Metropolitano no tienen el equipamiento adecuado para brindar seguridad.