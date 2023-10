¡Exclusivo! Polémica por los 50 millones en Sunat: trabajadores reclaman por priorizar centro de entrenamiento canino

La propuesta de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de crear un centro de entrenamiento canino, por un monto superior a los 50 millones de soles, ha provocado la indignación de los trabajadores, quienes aseguran sentirse abandonados.

En diálogo con Panorama, Gissela Ordóñez Recuay, secretaria general de la Federación Fuerza Sindical Sunat, aseguró que esta institución tiene otras prioridades que, lamentablemente, no son sus trabajadores, puesto que hasta el momento no da soluciones a sus demandas laborales.

“Hemos tenido una negociación con cero viabilidad presupuestal, (nos dijeron) no hay dinero, no hay plata para ustedes. La verdad es que me sorprende, me indigna, hay prioridades y una de ellas son los trabajadores. Las demandas de los trabajadores”, sostuvo Ordóñez Recuay.

OBRAS EN EJECUCIÓN

Según pudo constatar nuestro reportero Brian Matías, las obras de este cuestionado centro de entrenamiento canino de la Sunat iniciaron en el pasado mes de junio en un terreno de 9 mil metros cuadrados ubicado en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, en La Libertad.

Pero además, Sunat hizo otros requerimientos bastante peculiares y costosos para completar la implementación de este centro de entrenamiento canino en el norte del país, como son una mesa de billar valorizada en más de 5 mil soles y una mesa de póker valorizada en más de 2 mil soles.