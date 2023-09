¡Exclusivo! Testimonio de amiga desmiente a premier Otárola: visitas y contratos en el Estado

En exclusiva, Panorama reveló el testimonio de Yaziré Pinedo Vásquez, una de las amigas del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien consiguió una orden de servicio en el Estado por 53 mil soles solo un mes después de haberse reunido con el premier.

En diálogo telefónico con Iván Escudero, Pinedo Vásquez confirmó que, efectivamente, existe una amistad de por medio con el primer ministro, aunque esta semana Otárola Peñaranda intentó negar dicha amistad diciendo que solo había visto una sola vez a la joven.

“Obviamente, yo lo he venido viendo ya muchos años atrás. Claro, pues, si no voy a tener un vínculo cómo voy a asistir a hablar con él. Cómo voy a ir yo, si tú mismo me dices, si no tienes un vínculo”, sostuvo Yaziré Pinedo, desmintiendo lo dicho por Otárola.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Precisamente, tras la revelación de Panorama, el Ministerio Público y la Contraloría ya vienen realizando las indagaciones correspondientes respecto a las órdenes de servicio obtenidas por Rosa Rivera y Yaziré Pinedo tras visitar el despacho de Otárola.