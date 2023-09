¡Exclusivo! Contactos con suerte de Otárola: visitaron al Premier y obtuvieron contratos con el Estado

Panorama reveló en exclusiva la suerte que tienen algunos conocidos del actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quienes lo visitaron en su despacho y poco tiempo después, increíblemente, obtuvieron jugosos contratos con el Estado.

Es el caso de Rosa Pierina Rivera Bermeo, quien asegura ser amiga de Otárola Peñaranda. Ella lo visitó en la sede de la PCM el 2 de marzo del 2023 y una semana después, como por obra del destino, consiguió dos contratos con Devida por la suma de 54 mil soles.

Al ser consultada sobre este polémico y cuestionado encuentro, Rosa Rivera Bermeo aseguró a un equipo de Panorama que acudió a la oficina de Alberto Otárola únicamente para saludarlo y felicitarlo, a pesar de que el premier ya llevaba tres meses en el cargo.

Pero las reuniones con Otárola no quedaron allí. En abril del 2023, cuando ya no era asesora de Devida, Rivera Bermeo volvió a visitar al premier, esta vez como representante de la Municipalidad de Piura, aunque no se ha revelado el asunto real de esta cita.

OTRA AMIGA CON SUERTE

Otra amiga con suerte del presidente del Consejo de Ministros es Yaziré Pinedo Vásquez, quien un mes después de haberse reunido con Alberto Otárola, consiguió dos órdenes de servicio en el Ministerio de Defensa por un monto superior a los 50 mil soles.