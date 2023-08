¡Exclusivo! Secreto ministerial: falsificaciones, permisos y comisarías

Panorama reveló en exclusiva que el actual ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, presentó documentos falsos durante un operativo policial ocurrido el 28 de octubre del 2015 en la cuadra 20 de la avenida Universitaria, en San Miguel.

Aquel día, Mathews fue intervenido porque su vehículo recién adquirido circulaba con lunas polarizadas y entregó un documento falso para intentar probar este permiso, sin embargo, los efectivos del orden se dieron cuenta de que aquel documento no era original.

Pero lo más grave es que aquel documento falso que presentó Juan Carlos Mathews había sido tramitado en la provincia de Abancay, en la región Apurímac, a más de 900 kilómetros de Lima, a pesar de que el propio Mathews sostuvo que nunca estuvo en esa ciudad.

LA RESPUESTA DEL MINISTRO

“A ver, yo no recuerdo, a ver, exactamente, más o menos a ver, cuando me dices trato de recordar espacios de tiempo (…) caray, eso sí no lo recuerdo, 2015, estamos en el 2023”, se excusó el titular de Comercio Exterior y Turismo en diálogo con Panorama.