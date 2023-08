Alejandro Soto se pronuncia tras informe de Panorama

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, respondió al informe de Panorama, donde se revela que mintió en su declaración jurada para postular como parlamentario al consignar que no tenía deudas cuando había una reparación civil pendiente por una denuncia de difamación en su contra.

“La notificación sobre un compromiso económico me fue notificada en el 2021 y fue saneada como corresponde. Se puede verificar en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles que no existe deuda alguna vigente”, señaló Soto Reyes a través de un comunicado enviado a la producción de Panorama.

Al respecto, Mávila Huertas aclaró que lo se le cuestiona al presidente del Parlamento, Alejandro Soto, no es si pagó o no la reparación civil, sino que esta deuda que estaba vigente cuando postuló como parlamentario no fue consignada en su declaración jurada, lo que sería un hecho gravísimo.

RESPUESTA DE MÁVILA HUERTAS

“Señor Alejandro Soto, eso es burocracia y papeleo. Usted sabe en su conciencia que tenía esto (una deuda de 10 mil soles por reparación civil). Usted dirá que estamos hablando de un monto que finalmente lo pagué, pero ese no es el hecho”, sostuvo la conductora de Panorama.