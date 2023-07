La mesa que el Congreso se merece: el perfil desconocido de Alejandro Soto

El congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, se convirtió esta semana en el flamante presidente del Congreso, pero su elección trajo consigo una serie de cuestionamientos, sobre todo por las denuncias que lo involucran.

Una de ellas tiene que ver con la contratación de su cuñada Yeshira Peralta Salas como coordinadora de su despacho con un sueldo superior a los 2,600 soles, esto a pesar de que no cuenta con un título universitario registrado en la Sunedu.

Sin embargo, el flamante titular del Legislativo trató de justificar esta designación al señalar que no se trata de un familiar directo porque no está casado, por tanto, según él, no existe impedimento legal para que pueda ser contratada.

NEGÓ TENER 55 DENUNCIAS

En ese sentido, Soto Reyes dijo no haber cometido el delito de nepotismo por la contratación de la hermana de su actual pareja sentimental y negó tener 55 denuncias o investigaciones pendientes en su contra, tal como se conoció esta semana.