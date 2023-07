¡Exclusivo! Tras denuncia de Panorama: Paola Lazarte responde por cena con empresario Jorge Negrete

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, se pronunció sobre la cena que compartió con el empresario Jorge Negrete, presidente de DPL Group, empresa que solventó el viaje de seis congresistas a China para participar de una feria tecnológica.

“Esta reunión se debe exclusivamente a un interés que ha habido por el señor en cuestión (el empresario Jorge Negrete Pacheco) como director de una revista de políticas de telecomunicaciones”, explicó la titular del MTC en diálogo telefónico con Mávila Huertas.

En esa misma línea, Lazarte Castillo aclaró que dicho encuentro no se llevó a cabo en las oficinas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque no se trataron temas oficiales y aseguró que su sector no tiene ninguna agenda en común con el empresario mexicano.

EL TEMA DE CONVERSACIÓN

Sobre el objetivo de la cena, la ministra de Transportes y Comunicaciones reiteró que el único tema de conversación con Jorge Negrete y la exviceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, fue relacionado a investigaciones en políticas de telecomunicaciones.