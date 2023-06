¡Exclusivo! Keiko Fujimori sobre adelanto de elecciones: “Es algo que está latente y no se ha archivado”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que el tema del adelanto de elecciones es una posibilidad abierta, en referencia a las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró que seguirá trabajando hasta julio del 2026.

“Todavía no sabemos qué va a pasar. A mí me parece un poquito soberbio pensar que no va a haber un adelanto o que no va a haber crisis política y que las próximas elecciones se van a llevar a cabo en el 2026. Eso es en nuestro país un poco ingenuo”, sostuvo Fujimori.

En entrevista con Panorama, la excandidata presidencial señaló que una de las motivaciones para el adelanto de elecciones podría ser un eventual mal manejo del “Fenómeno El Niño”, que podría provocar un descontento social como ocurrió hace algunos meses.

“Yo creo que el Fenómeno El Niño que está por llegar va a generar desastres naturales en muchísimas familias, el rechazo de la población podría ser un activador de una crisis”, enfatizó Keiko Fujimori, quien además volteó la mirada hacia el Parlamento.

ADELANTO DE ELECCIONES DESDE EL CONGRESO

En ese sentido, afirmó que, si las circunstancias lo ameritan, la bancada de Fuerza Popular podría insistir en el proyecto de ley sobre el adelanto de elecciones, una iniciativa que sigue vigente y que no ha sido archivada en el Congreso de la República.

“Es algo que está latente y no se ha archivado por completo. Es un proyecto de ley que se puede debatir en cualquier momento. Y eso dependerá de la voluntad política de demás otros grupos políticos, que en este momento no lo vemos”, finalizó Fujimori Higuchi.