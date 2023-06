¡Exclusivo! Keiko Fujimori sobre ser candidata en 2026: “En su momento lo analizaré”

En entrevista exclusiva con Panorama, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no descartó postular en las elecciones presidenciales del 2026, aunque señaló que no ha tomado una decisión al respecto y que esta posibilidad será evaluada al interior de su partido político.

“He sido tajante al negar una postulación si hubiese un adelanto de elecciones, pero hacia futuro no he tomado una decisión al respecto. Ni la he analizado. Pero el solo hecho de negar que yo pueda participar o que mi partido participe me parece discriminatorio y antidemocrático”, sostuvo.

“En su momento lo analizaré y tomaré en cuenta qué es lo mejor para nuestro país y también, estratégicamente, para el partido Fuerza Popular. Pero lo que yo no voy a aceptar es este tipo de vetos machistas que con solo hecho de que yo esté hablando de política, entren en pánico”, refirió.

SOBRE EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

Al ser consultada sobre el gobierno de Dina Boluarte, Keiko Fujimori aseguró que en estos seis meses de gestión no se han visto los resultados esperados, por lo que, en acuerdo con su bancada, decidió recomendar una renovación del gabinete por el bien del Perú y de todos los ciudadanos.