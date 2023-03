Ministro de Defensa sobre posibles desastres: "No tenemos tiempo para hacer obras de prevención"

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta se refirió a la situación que se vive en el país tras los estragos de la naturaleza provocado por las fuertes lluvias, huaicos, desbordes, activación de quebradas y el paso del ciclón Yaku y explicó que de aquí a junio no hay tiempo para hacerhttps://www.youtube.com/watch?v=CCW-_MgbDCI

¿QUÉ MEDIDAS SE TOMARÁN?

Además, Jorge Chávez Cresta anunció las próximas medidas que se tomarán ante eventuales desastres naturales en nuestro país y sostuvo lo siguiente:



1.- Identificar las zonas para evaluar cómo se producen las lluvias, eso está a cargo del Senamhi.



2.- Reforzar los puntos críticos de todas las cuencas donde existe alta probabilidad en la que se desborden los ríos (por ejemplo, en Lima sería el río Rímac, el río Chillón y el río Lurín).



3.-Imponer de inmediata la evacuación de personas que viven las riberas de los ríos donde las cuencas representen un peligro inminente.

"Existen en altísimo riesgo 5 000 personas, por lo que en los distritos aledaños a las cuencas de los ríos río Rímac, Chillón y Lurín, se deben implementar albergues y no esperar que llegue la tragedia para trasladarlos a la zona y asegurar su permanencia", expresó el ministro Jorge Chávez Cresta en entrevista con Panorama.

El titular del Ministerio de Defensa mencionó que desde la quincena de abril estará evaluando constantemente y se tomarán las medidas necesarias.

"Las personas van a tener que salir, porque está en riesgo su vida, No tenemos una cultura de prevención, no tenemos un desarrollo de ordenamiento territorial, nadie quiere salir de la zona donde existe altísima vulnerabilidad", manifestó.

MENSAJE A LOS HABITANTES DE LOS DITRITOS DEL SUR

En otro momento, el ministro de Defensa se dirigió a la población de la parte sur de la capital como Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Pucusana, ya que desde el día de ayer se realizaron trabajos coordinados con las municipalidades tras alertar sobre la posibilidad de un desborde y se tomaron las previsiones aunque no sucedió nada, invitó a los vecinos a no bajar la guardia. "Por el momento no existe ninguna masa de agua ni de lodo que puedan afectar estos distritos", sostuvo.