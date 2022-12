Dina Boluarte revela que le advirtieron sobre una orden de detención en su contra tras el anuncio del golpe

La presidenta Dina Boluarte reveló mayores detalles sobre el día en el que Pedro Castillo anunció el golpe de Estado y expresó que ella se encontraba en su domicilio y no tenía conocimiento del anunció que haría el entonces mandatario.

Una vez que Pedro Castillo anunció el golpe de Estado, reveló que se le dio la indicación de que debía salir de su casa porque "iban por ella".

"Lo que me dijeron fue lo siguiente: sal de tu casa, hay la indicación que van por ti. Me cambié, agarré la mochila y me fui", reveló Dina Boluarte en entrevista con Panorama.

La mandataria también reveló que pensó que el Ejercito ya estaba en su casa, por lo que salió de su domicilio sin rumbo.