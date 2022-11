Waldemar Cerrón: "Perú Libre se arrepiente de haber acompañado políticamente a Pedro Castillo"

El congresista Waldemar Cerrón, expresó que Perú Libre se arrepiente de haber acompañado a Pedro Castillo porque no está cumpliendo el ideario, ya que se hizo una campaña por el cambio de Constitución y el pueblo peruano no perdonará si es que no se cumple.

"Hay que hacer una mea culpa de haber conducido el tema político a través del presidente actual", expresó Waldemar Cerrón.

Waldemar Carrón sobre nombramiento de Betssy Chávez : "Es una provocación"

También se refirió al nombramiento de Betssy Chávez como premier y lo calificó como un provocamiento del Ejecutivo. Además, expresó que el Congreso se ha dedicado a vacar al presidente de la República, Pedro Castillo, sin embargo, el Parlamento no tiene las pruebas suficientes para hacerlo.

"Los ideales no tienen precio, son dignos y firmes de cada persona. Ahorita el Congreso está pasando como si fuese el inocente y no se informa del plan golpista que tenía desde el principio", manifestó el parlamentario Waldemar Cerrón en entrevista con Panorama.

En otro momento manifestó que la disolución del Congreso no es constitucional."El problema no es el Parlamento, el problema es la estructura de la Constitución, el que crea que cambiando de presidente va a resolver la situación está totalmente equivocado", mencionó.