¡Exclusivo! Lady Camones: "El audio es editado. Yo me haré responsable de las cosas que yo he dicho"

La presidenta del Congreso, Lady Camones expresó que la reunión en la que el presidente de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña propuso el plan que beneficiaría su candidatura, era para hablar sobre temas relacionados a la vacancia, sin embargo, "salió el tema".

"Yo me encuentro indignada de las formas delictivas en las que se difunden estas informaciones. Es un audio editado. Yo me haré responsable de las cosas que yo he dicho, el presidente de APP (César Acuña) deberá hacerse responsable de las cosas que él dice. No pretendo tapar el sol con un dedo, pero a mi que me evalúen por mis obras", expresó la presidenta del Congreso, Lady Camones en entrevista con Panorama.

En otro momento la presidenta del Parlamento, sostuvo que no se puede criminalizar la discusión política en el país. También lamentó que por la difusión de los audios se vea afectada una población que tendrá que esperar las elecciones para que se apruebe el proyecto de ley, ya que antes no se podrá por todo lo sucedido.

También expresó que no le preocupa la moción de censura que se presentará en su contra ya que según detalló, ninguna de sus acciones reflejan lo solicitado en el audio. "No debí

SOBRE CÉSAR ACUÑA

Sobre César Acuña explicó que él tiene el impulso de querer ayudar a las personas.

SOBRE LA VACANCIA PRESIDENCIAL

Lady Camones mencionó que en esa reunión de grupo parlamentario, se conversaría cobre la vacancia presidencial y se plantearía lo siguiente:

1.- Que Alianza Para el Progreso (APP) lidere la moción de vacancia.

2.- Que la bancada se sume a la iniciativa que ya está.