¡Antauro Humala libre! Beneficio penitenciario que otorgó el INPE lo dejó en libertad

Antauro Humala salió a las calles para honrar ante todos los peruanos sus terribles delitos. Él tomó por asalto una comisaría, secuestró y causó la muerte de cuatro policía y asegura que regresará a la escena del crimen: Andahuaylas.

El cabecilla del "Andahuaylazo" consiguió su libertad por una ley que no tendría ningún eecto para él y por lo tanto no debió poner un pie fuera de prisión. El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) apeló a esta ley para otorgarla la redención de pena al hermano del expresidente Ollanta Humala, es decir, perdonarle un año y siete meses de condena porque trabajó y estudió.

Los especialistas explican que la liberación de Antauro Humala dependía exclusivamente de un juez y no del consejo técnico del penal que lo liberó. Además por el delito de secuestro no merece la redención de pena y de merecerlo tendría que haber pagado por completo S/ 1 283 000 por a reparación civil y él no la ha cancelado.

También debió pasar una evaluación psicológica que garantice el buen comportamiento una vez que esté en libertad en las calles.

Después de que le prometiera el indulto, Antauro Humala le dio la mando al Gobierno de Pedro Castillo, pero hoy con su liberación intenta marcar distancia del gobierno al que apoyó.