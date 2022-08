¡Exclusivo! Pacheco, el ministro y Castillo: Bruno delata entregas y pedidos por ascensos policiales

¡Más delaciones! Más sobornos, más plata y más delitos aceptados por Bruno Pacheco. Ayer el presidente Pedro Castillo contestó que lo que había pasado es que no gusta que él se someta a sobornos. "Lo que ha pasado es que no les gusta que me haya sometido a sobornos", expresó.

Sus constantes errores al hablar no puede borrar lo ya dicho por su exsecretario delantándolo. Bruno Pacheco no solo declaró que hubo pagos o coimas, sino que acepta haber pedido él esa coima en un tema más; los ascensos policiales.

Bruno Pacheco declaró sobre los sobres y maletín para Pedro Castillo y sobre el tema de ascensos policiales. En la pregunta número cuatro involucró a un nuevo personaje en su relato; el exministro de Defensa Walter Ayala.