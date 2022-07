Noticia de un secuestro: intolerable abuso de un grupo de ronderos de Chadín en Chota

La comunidad de La Palma en el distrito de Chadín en la provincia de Chota en Cajamarca fue el escenario en el que fueron secuestrados dos periodistas de Cuarto Poder. La llegada por la carretera avista la losa deportiva en la que el periodista Eduardo Quispe y su equipo fueron privados de varios derechos por los ronderos del lugar.

Los periodistas fueron coaccionados, ellos denuncian que no podían salir de ahí a voluntad, no podían liberarse si no hacían lo que los ronderos le pedían.

La versión del vicepresidente de las rondas campesinas en La Palma, Melanio Rodriguez, parece inverosímil quien aseguró que los periodistas retuvieron a mujeres y niños durante la elaboración de un reportaje periodístico al preguntarle cuántas veces la cuñada del presidente Castillo, Yenifer Paredes ha asistido a la comunidad.

Quispe no podía ejercer su voluntad de irse y de liberarse del grupo y salir. Él describe que era un ambiente de tensión por lo que se deseaba salir aunque no se podía. Es por ello que, aceptaron las condiciones que ellos indicaron para la liberación.

EL periodista leyó un papel a nivel nacional, diciendo que lo que dijo en su reportaje periodístico no era verdad y que no molestaría al presidente Pedro Castillo y a su cuñada Yenifer Paredes.