¡Exclusivo! Asesor agresor envió fotos íntimas de su pareja a Guillo Bellido

La relación del agresor Daniel Abarca Soto y su padrino político, Guido Bellido, que lo coloco en el Estado no se conoce aún del todo. Abarca Soto pagado por el Estado y hoy denunciado por violencia y agresión sexual, compartía fotografías íntimas de su pareja con Guido Bellido.

"Estos dos señores no son gente sana Yo no sé si se la pedirá o se la dará el de propia voluntad. Claro que es mi foto, la tomamos hace años y nunca me imaginé que este señor pudo hacer algo así", expresó Jackeline Zuñiga.

La verdadera razón que llevó a Jackeline Zuñiga a huir de su agresor, fue ver su fotografía desnuda en la línea de conversación de WhatsApp del denunciado, Daniel Abarca, con Guido Bellido.