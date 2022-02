Juan Carlos Mori: "Niego vinculación con las personas acusadas de actos de corrupción"

En entrevista con Panorama, el congresista de Acción Popular, Juan Carlos Mori, uno de los acusado por Karelim López de estar vinculados en actos de corrupción y recibir beneficios, mostró su indiganción tras las declaraciones de la empresaria.

El parlamentario negó toda vinculación con las personas acusadas por Karelim López y solicitó al Ministerio Público que se hagan las investigaciones del caso lo más pronto posible para limpiar su honra.

"En ninguna oportunidad me he reunido con el ministro de Transportes y Comunicaciones, no tengo ninguna cita con el ministro Juan Silva, la única ocasión que lo he visto fue en la ciudad de Iquitos en una ceremonia protocolar", expresó el congresista.