Karelim López: la delatora que puede cambiar el rumbo del Gobierno de Pedro Castillo

Karelim López, la empresaria que organizó el cumpleaños de la hija del mandatario Pedro Castillo, el de la hija de Bruno Pacheco, y hasta la fiesta del presidente de la República para el 19 de octubre de 2021, hoy pone en jaque la gestión presidencial de Castillo.

Karelim se vinculó con políticos, artistas y empresarios con el fin de obtener beneficios. Es amante de carros, viajes y lujos. El cómo logró la fortuna que ahora tiene es aún un misterio lleno de cuestionamientos y denuncias vinculadas a la corrupción.

La pobreza marcó su vida y su pasado también. Su niñez y juventud estuvieron marcadas por la necesidad y las precarias condiciones de su familia. No registra estudios universitarios, pero trabajó en el Congreso de la República y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En el año 2014 creó dos empresas con un capital de S/ 3 000 cada una. Hasta entonces no tenía experiencia con contrataciones con el Estado, sin embargo, eso no fue impedimento para lograr su primer contrato por S/ 12 000, desde ese momento no se detuvo.

Panorama reveló en exclusiva que Karelim López manejaba cuentas personales cuyos montos superaban los S/ 800 000.

De un momento a otro tuvo acceso a Palacio de Gobierno y empezó a reunirse con el presidente Pedro Castillo. Ahora declaró ante la Fiscalía y acusó al mandatario de estar vinculado en actos de corrupción.