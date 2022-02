Aníbal Torres: el premier iracundo

Aníbal Torres se ha convertido en un ministro que utiliza como alegato el desprecio. Su estilo confrontacional ha marcado hoy su nuevo enemigo: el Congreso de la República.

Al actual premier no le gusta que lo cuestionen. No son pocos los episodios que revelan el verdadero perfil de Aníbal Torres, abogado, asesor y amigo del presidente Pedro Castillo.

ANÍBAL TORRES USA LOS GRITOS Y NO LOS ARGUMENTOS

Su amistad con el residente Pedro Castillo, no es de larga data. Ambos son chotanos y maestros. A sus casi 90 años plantea propuestas controversiales, polémicas y populistas. Ha forjado la imagen de un hombre que no acepta que lo contradigan y no le gusta dar su brazo a torcer.

Los que trabajan con él aseguran que su carácter lo domino. Aníbal Torres ha hecho de la humillación su forma de trabajo. Del grito pasa al sarcasmo y del sarcasmo al descontento.

Panorama accedió a un audio en el que se escucha a Aníbal Torres luego de gritos desmesurados y pedidos de tranquilidad, sus trabajadores decidieron grabar su voz. Esta obsesionado con conocer la procedencia universitaria de sus empleados, de eso dependerá el prestigio de sus conocimientos.