López Aliaga: "Castillo no tiene ni el 10 % de aprobación. El pueblo quiere que lo liberen de esta pesadilla"

En entrevista con Panorama, el excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, se pronunció por la situación política del país y expresó que para él, el mandatario Pedro Castillo no llega al 10 % de aprobación de la población peruana.

"Para mí Castillo no tiene ni el 10 % de aprobación. El pueblo quiere que lo liberen de esta pesadilla, los precios suben y no hay trabajo. No podemos permitir que esto sea Venezuela. El método venezolano es que se filtren en todos los ministerios del país, tenemos que defender nuestra patria", sostuvo Rafael López Aliaga durante la entrevista con Panorama.

En otro momento, el líder de Renovación Popular, manifestó que unirá esfuerzos con otros partidos políticos para hacer frente a la crisis política del país, "tenemos pensado hacer una marcha en 5 o 12 de marzo. No es posible que no han pasado ni 200 días y exista este nivel de corrupción, prácticamente Sendero Luminoso está en el poder", sostuvo.