Cecilia Valenzuela: “Como ahora es la izquierda la que está protagonizando esta corrupción, ellos se mantienen callados”

La periodista y directora del diario Perú 21, Cecilia Valenzuela, señaló que existe un problema que tiene que ver con el soporte ideológico del actual Gobierno a cargo del presidente de la República, Pedro Castillo.

La directora de Perú 21 indicó que “ellos han sido siempre el grupo de personas que se han atribuido una superioridad moral” siempre que diversos casos de corrupción se desarrollaban frente a otros dirigentes políticos.

“Como ahora es la izquierda la que está protagonizando esta corrupción, ellos se mantienen callados, cómplices de esta situación. Y entonces la sensación que hay es de que no pasa nada, de que los ciudadanos no tenemos una capacidad de indignación, de protesta, de reclamo frente a esto, cuando no es así” expresó la periodista.

SOBRE DESIGNACIONES CUESTIONADAS

En torno a las controversias por las designaciones en las instituciones del sector público, opinó que “lo que pasa es que están copando los puestos públicos con gente menos capaz, pero también corrupta. Lo que ha pasado en Petroperú es vergonzoso”, puntualizó.