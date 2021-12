¡Exclusivo! Historia de una falsedad congresal: Raúl Doroteo presentó información falsa sobre su educación

¡Estudiante pasajero! A Raúl Doroteo lo anunciaban como ingeniero, cuando no lo era. Hoy es congresista de nuestro país por la bancada de Acción Popular. Con más de 8.400 votos se presentó ante sus electores y ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como un ingeniero, sin embargo, no lo es, no egresó de ninguna universidad y estaría frente a la comisión de dos delitos que lo pondrá próximamente en el banquillo de los acusados.

Doroteo aseguró ser egresado de la Universidad San Ignacio de Loyola, luego culpó al personero que se encargó de llenar su declaración y explicó que estudió no en la universidad, sino en el Instituto San Ignacio de Loyola.

En el año 2013 Raúl Doroteo consignó tener estudios universitarios y aseguró ser egresado de la carrera de Sistema en la Universidad San Ignacio de Loyola, sin embargo, la isntitución lo desmitió a través de un comunicado.

Panorama con documentos en mano le preguntó nuevamente sobre sus estudió universitarios y admitió que no estudió en la Universidad, sino en el Instituto San Ignacio de Loyola, sin embargo, sus escusas son mas elocuentes que otra.

Nunca estudió ninguna carrera universitaria, tampoco egresó de ninguna universidad en nuestro país. Hoy está frente a la justicia, denunciado por los delitos de: 1) Falsa declaración en procedimiento administrativo y 2) Falsedad genérica.