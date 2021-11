¡Exclusivo! Bruno Pacheco: “Yo no he recomendado a nadie para la FAP. Vizcarra está mintiendo”

En entrevista con Panorama el secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, aseguró que, todos los cuestionamientos en su contra son falsos. Pese a que el excomandante del Ejército, José Vizcarra y el excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, lo señalan como el hombre que por encargo del presidente Pedro Castillo, habría hecho llegar los nombres para los ascensos en las Fuerzas Armadas, él se pronunció y lo negó.

Además aseguró que desconocía los chats del WhatsApp presentados por el excomandante General del Ejército, José Vizcarra, a la Comisión de Defensa del Congreso de la República.

“El presidente le indicó al Sr. (General) Vizcarra que vea los temas de ascensos con mi persona. Él mismo (excomandante Vizcarra) da una versión que no es, el me propuso crear una resolución. Nunca he realizado un tráfico de influencias. Yo no he recomendado a nadie para la FAP ¿Por que tengo que irme?, si he realizado mi trabajo”, expresó Pacheco durante la entrevista con Panorama.

En otro momento explicó que el caso de los generales es un tema en el que prima la confidencialidad. Además, aseguró que la conversación no fue sobre la lealtad, sino sobre las evaluaciones y criterios para ascender.

VISITA DE LOS GENERALES A PALACIO DE GOBIERNO

Bruno Pacheco sostuvo que, la visita de los generales a Palacio de Gobierno ha sido porque el presidente Pedro Castillo los felicitó por su ascenso, "el presidente ha querido saludarlos", dijo.

La Fiscalía ya abrió una investigación preliminar contra Bruno Pacheco por el presunto delito de tráfico de influencias, porque estaría involucrado en recomendar a oficiales para ascender en las Fuerzas Armadas.