100 días que parecen 100 meses: presidente Castillo liquidó solo su primavera

Los especialistas, exministros y expertos en políticas públicas consideran que estos primeros 100 días de la gestión de Pedro Castillo, están marcados de problemas e incompetencias en los que no hay nada que mostrar.

Pese a que el mandatario, Pedro Castillo designó y nombró a una nueva premier, (Mirtha Vásquez) esta decisión no ha solucionada nada hasta el momento, ya que la institucionalidad continúa en el país y esta se evidencia en:

1.- Un director de colegio y amigo del presidente Pedro Castillo que llegó a ser ministro de Transportes y Comunicaciones, canjeó una reforma por evitar un paro nacional de transportistas.

2.- Un inexperto en el tema conocido como “Amparito Ayala” llegó a ser ministro de Defensa y permitió el manoseo de la institución y el de oficiales de las Fuerzas Armadas, cambiándolos cada dos meses.

3.- Un maestro y amigo Fenatep que llegó al Ministerio de Educación (Minedu) quien viene a premiar a quien no pasan la evaluación correspondiente.

Pese a las evidencias el presidente Castillo no reconoce sus errores, no acepta incompetencias y designaciones indescriptibles, tampoco su silencio ante la prensa peruana. Son 100 días de desconocimiento de rumbo y no acepta que es difícil entenderlo en sus discursos de plaza.