Yarrow: "Es claro que Castillo quiere cerrar el Congreso y llamar a Asamblea Constituyente"

En entrevista con Panorama, la congresista de Avanza País, Norma Yarrow expresó que "está claro que el presidente Pedro Castillo quiere cerrar el Congreso y llamar a Asamblea Constituyente", pues consideró que el mandatario no tiene palabra ya que dijo que el voto de cuestión de confianza y el cierre del Congreso no está en agenda, pero sus acciones demuestran lo contrario.

“Si es necesario convocar a nuevas elecciones y que los congresistas salga, lo haremos orgullosos. Lo digno de los congresistas es enfrentar a este Gobierno que nos viene retando. Yo no voy a un puesto por cinco años, voy a servir. No permitiremos amenazas por parte del Gobierno y el congresista que no se sienta con la fortaleza para defender la salud, economía y seguridad del país debe reflexionar qué hace en el Parlamento”, expresó la congresista Yarrow durante la entrevista con Panorama.

En otro momento la congresista Yarrow explicó que ya cuentan con las firmas para censurar al ministro de Trabajo Iber Maraví, y señaló que no se trata de un tema por su gestión, se trata de que no tiene solvencia moral para ser un ministro en el país, por sus trece procesos y cuestionamientos.