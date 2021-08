Vladimir Cerrón: "Castillo no es subordinado mío, ni Cerrón es subordinado de Castillo"

El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se pronunciaba únicamente a través de la red social de Twitter, sale a la luz, decidió hablar públicamente y al primer medio al que le brindó una entrevista fue al portal sudaca.pe, que dirige Juan Carlos Tafur.

En dicha entrevista señaló que era un político con trayectoria y calificó de “desliz” diferentes afirmaciones de Pedro Castillo, como aquella en la que aseguró que él no tendría ni un cargo de portero durante su gestión presidencial.

"Pedro Castillo no es subordinado mío, ni Cerrón es subordinado de Castillo y eso ha quedado siempre claro en las reuniones que hemos tenido. Lo que me compete ver a mí son temas de programa partidiario, no vamos a utilizar sus organizaciones políticas para llegar al Gobierno", expresó durante la entrevista.