Jorge Montoya: "No se trata de desgastar al Gobierno, se trata de arreglarlo"

En entrevista con Panorama, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya expresó que su bancada ofreció el apoyo de gobernabilidad al actual Gobierno de Pedro Castillo, siempre y cuando no se salgan del canon democrático, pero con la planilla de ministros que han presentado consideran que no reúnen las condiciones necesarias para ejercer su mando.

"No estamos hablando de desgastar u obstruir al Gobierno para que no funcione, por el contrario hay cosas muy urgentes por atender que no se pueden discutir porque vienen desde el Ejecutivo, como por ejemplo, la ayuda a los más necesitados en nuestro país, expresó Jorge Montoya.

En otro momento explicó que la bancada de Renovación Popular que todos los días han enviado cartas y documentos y esperan que los demás congresistas se sumen para que el panorama político en el país mejore y no se llegue a los extremos donde sería imposible darle la cuestión de confianza al Gabinete Ministerial de Guido Bellido.