Juan Ruiz: "Gane quien gane tiene un voto prestado"

Después de publicarse el conteo rápido al 100 % por Ipsos Perú, el analista político, Juan Carlos Ruiz vicepresidente de Pacific Edelman Affiliate mencionó que "Gane quien gane tiene un voto prestado", porque no se debe pensar que si gana uno u otro candidato presidencial, es el triunfo absoluto de ese personaje, no es un cheque en blanco. Es evidente que no es la gente que votó por él, no es el voto que obtuvo en la primera vuelta", expresó.

Juan Carlos Ruiz explicó que es un voto prestado porque esos electores no quieren la posición o programa del otro contrincante y por negación decidieron sus voto, ya que sus posturas no representaron más del 20 % de la población. El 80 % de la población no los quería a ninguno de los dos.