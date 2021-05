Leopoldo López sobre Castillo: "Es un discurso muy parecido a lo que sucedió en Venezuela"

El líder opositor al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Leopoldo López, estuvo en Panorama, donde brindó su noción del situación política que se vive en nuestro país actualmente, y comparó las propuestas de Pedro Castillo con las del difunto Hugo Chávez.

"Viendo el debate hoy y escuchando, sin duda alguna es un discurso muy parecido a lo que sucedió en Venezuela a finales de los 90', había un diagnóstico, pero no habían propuestas. Es como quien va al doctor y le dice 'te fracturaste una pierna, estás enfermo, pero no sé cómo curarte' y la medicina termina siendo peor", indicó el político venezolano.

López señaló que el perfil político, la nueva Constitución que plantea Castillo, y los proyectos que tiene en mente, son los mismos que llevaron a Venezuela, a ser el país más pobre de América Latina.

"En Venezuela la situación fue muy parecida a lo que se está planteando ahora, una nueva constituyente, una Constitución, y ese fue en nuestro país el inicio del desmoronamiento de democracia y el inicio de una tragedia humana, porque además esa dictadura ha derivado en una emergencia humanitaria compleja en la que millones de personas no comen 3 veces al día, en la que millones de personas han tenido que salir de Venezuela de manera forzosa, en la que millones de personas no tienen agua, no tienen electricidad, en un país que fue el más rico de América Latina, y que hoy según el Fondo Monetario y el Banco Mundial es el país más pobre de América Latina", señaló.