Bermejo de Perú Libre: "Somos un partido socialista, marxista y leninista, eso no lo hemos negado"

El virtual congresista de la República por Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien tendría presuntos nexos con agrupaciones terroristas como Movadef y Sendero Luminoso, declaró en una entrevista que su partido es socialista, marxista y leninista.

"Nosotros somos un partido socialista, somos un partido marxista, leninista, eso no lo hemos negado ni en campaña ni fuera de campaña, si no entiendes la lucha de clases y no entiendes la era del imperialismo, tú no eres socialista, tan sencillo como esto".

Además, explica de qué manera planea cambiar la Constitución, de manera que el Congreso no tenga mayor participación en una eventual Asamblea Constituyente.

"Para tú poder cambiar estructuralmente este país tienes que tener una base filosófica, una base política, tú sabes bien que si no se cambia la Constitución no se puede hacer nada. No me entendían el principio, para hacer una Asamblea Constituyente no la tiene que hacer un Congreso de la República, para nosotros en Perú libre para Perú Libre, para Pedro Castillo, para nosotros como bancada, lo primero que vamos a hacer es llamar a Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución", se le oye decir.