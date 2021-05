Debate JNE: Keiko Fujimori y Pedro Castillo exponen sus propuestas respecto a "Salud y manejo de pandemia"

Los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, debatieron durante el segundo bloque del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. En esta ocasión, el diálogo estuvo centrado en el tema "Salud y manejo de pandemia".

La candidata de Fuerza Popular anunció acciones inmediatas para hacer frente a la pandemia por COVID-19. "Realizaremos 70 000 pruebas moleculares por día, para poder saber quiénes son las personas que necesitan apoyo, haremos una política de rastreo para brindarles todo el apoyo que ellos necesitan [...] Hemos anunciado la construcción de 100 plantas de oxígeno y entregaremos más de 10 000 concentradoras en las zonas más alejadas de nuestro país".

Por su parte, Castillo señaló que el acceso al oxígeno debe ser un derecho y remarcó que todos los peruanos serán vacunados antes de fin de año. "La salud tiene que ser un derecho, el oxígeno tiene que ser un derecho no un negocio [...] no solamente solidarizarnos sino ser una Cruzada Nacional y para eso gracias a los expertos gracias a los compatriotas que se han sumado a esta tarea para hacer una sola causa vacunaremos a todos los peruanos y no vamos a permitir que ningún peruano mayor de 18 años se quede sin vacunar hasta el 31 de diciembre".

Fujimori resaltó la importancia de fortalecer la atención médica primaria. "Tenemos que ampliar nuevamente la apertura de las postas médicas, modernizarlas, y esto va a permitir que los grandes centros médicos estén autorizados dentro de todas las enfermedades que lamentablemente se han dejado de lado".

Durante su intervención, la candidata cuestionó a su adversario político, sobre cómo cumpliría sus propuestas y lograría la rápida vacunación que promete, sin embargo, Castillo evadió la pregunta.