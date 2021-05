Luis Carranza: "Del otro lado no hemos tenido ninguna propuesta concreta"

Luis Carranza, encargado del sector económico de Fuerza Popular, señaló, a su salida del debate organizado por el JNE, que el equipo técnico de Perú Libre, no dio ninguna propuesta concreta al electorado.

"Nuestro equipo trae propuestas concretas, bien analizadas, es un plan fiscalmente sostenible. Lamentablemente, en el otro lado no hemos tenido ninguna propuesta concreta y creo que eso es lo más importante que tenemos que sacar como conclusión", indicó.

Además, aseguró que el gran problema del país no ha sido el modelo económico, sino más bien, el Estado ineficiente que no ha sabido administrar bien sus recursos.

"Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, y lo que tenemos que hacer es ajustar las cosas que no han estado funcionando y esas son las propuestas que nosotros tenemos. Hay que distinguir muy bien lo que es un sistema democrático de lo que es el funcionamiento del Estado. El Estado ha sido ineficiente en resolver los problemas de nuestra gente pero lo que no podemos hacer es poner un estado ineficiente querer tumbar un sistema democrático", sentenció.