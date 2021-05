Pedro Castillo: "No estoy preocupado por las encuestas, sáquense eso de la cabeza"

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, señaló este domingo, desde la Casa del Maestro en el Cercado de Lima, que no le preocupan las encuestas, en relación a los resultados del último simulacro de votación de Ipsos y el sondeo de preferencia electoral del IEP.

"No me preocupan las encuestas, yo no estoy preocupado por las encuestas, sáquense eso de la cabeza, es la última vez que puedo escuchar eso de las encuestas, no me preocupa, me preocupa el Perú, me preocupa el país", dijo.

Pedro Castillo no quiso pronunciarse sobre su inasistencia al debate presidencial que organizó su contendiente Keiko Fujimori en los exteriores del penal anexo de mujeres de Chorrillos. Pero el candidato de Perú Libre saludó el "gesto de descentralización" para el debate que se realizará en Arequipa.

"No me gusta ser retórico y ser redundante a las cosas. Hemos dicho que frente a eso somos respetuosos de lo que está haciendo el Jurado Nacional (de Elecciones). Fuerza Popular y Perú Libre se pusieron de acuerdo en el marco del debate, son dos debates. El debate técnico que se va a realizar el 23 de este mes acá en Lima y el 30 en la ciudad de Arequipa", indicó.

Además, Castillo aprovechó la conferencia para confirmar su asistencia este lunes 17 a la ceremonia de la firma de la Proclama Ciudadana, Juramento por la Democracia a solicitud del cardenal Pedro Barreto.