El clan Cerrón: su gestión en Junín estuvo marcada por la corrupción

El fundado del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, registra una sentencia por corrupción. Sin Cerrón, el candidato Pedro Castillo no hubiese postulado a ocupar el sillón presidencial en nuestro país.

Vladimir Cerrón ayudará al candidato Pedro Castillo en un eventual Gobierno, sin embargo, fue un prófugo de la justicia que terminó en la cárcel y que no puede ejercer cargo público, y por eso Pedro Castillo irá a segunda vuelta. Vladimir Cerrón en el cerebro detrás del pensamiento de Perú Libre.

En el camino de su gestión como gobernador regional en Junín se habría cometido una serie de irregularidades en la ejecución de obras, en relación a presupuestos no establecidos, ampliaciones no pactadas, y ahora 14 investigaciones están proceso y una sentencia por corrupción por haber beneficiado a una empresa que no habría cumplido con habilitar agua en La Oroya.

Vladimir Cerrón es investigado por corrupción de funcionarios, malversación de fondos, falsificación de documentos e incluso defraudación patrimonial. La denuncia la comparte con su familia al llevarlos a trabajar cuando era gobernado regional de Junín.

En 2019, a dos días de haber ingresado por segunda vez al cargo de gobernador, la Contraloría de la República realizó una revisión y halló que de los 40 nombrados a ocupar algún cargo durante su gestión, 38 no cumplían con los requisitos básicos para asumir los puestos que Valdimir Cerrón les había designado.