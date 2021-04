Rafael López Aliaga: “Voy a votar por Keiko por primera vez en mi vida”

El excandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga reveló en entrevista para Panorama, que nunca ha votado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sin embargo, en esta situación en la que le toca elegir por uno de los dos, su voto será por Keiko.

"Yo nunca he votado por Keiko Fujimori, he votado blanco, viciado o por otra persona, pero en este caso el voy a votar por Keiko, por primera vez en mi vida, aunque me cueste decirlo. No quiero para el Perú algo peor que Venezuela", expresó.

El candidato confesó que postulará como alcalde de Lima, para reordenar la capital. "Vamos a dejar nulos los peajes de Lima, como alcalde de Lima hay muchas promesas que sí puedo cumplir. Voy a postular a la alcaldía", dijo.

Rafael López Aliaga, mencionó que desde el Congreso mantendrá sus propuestas de hambre cero, ley del voluntariado nacional, además de presentar un paquete de más de 100 leyes al Parlamento o a quien llegue a la presidencia del país. Asimismo, buscar vacunas fuera del Perú rápidamente y garantizar la adquisición de las tablets para los estudiantes del país, y en cuanto a la seguridad ciudadana planteará incorporar a los ronderos.

En otro momento calificó de pésimo el papel de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya que la institución maltrató a todas las personas de la tercera edad, y aseguró que existe una “mente macabra” detrás de todas las irregularidades que se registraron el pasado domingo 11 de abril durante las elecciones generales.