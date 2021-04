Pedro Castillo camino a la segunda vuelta

El candidato presidencial Pedro Castillo, recibió los resultados oficiales finales emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en su natal Cajamarca, y en medio de sus tareas agrícolas no dejó de ratificar cada una de sus propuestas Gobierno:

1.- Cambio de Constitución.

2.-Estatización de las empresas.

3.- Nuevas reformas.

4.- Fortalecer al agricultura frente a un bloqueo internacional.

El candidato presidencial de izquierda por el partido Perú Libre, Pedro Castillo aseguró que de llegar a ser presidente del Perú, cumplirá cada una de sus promesas y su pase a la segunda vuelta ya es oficial y su licencia laboral venció el mismo día de las elecciones.

No hay rincón en Cajamarca que deje de celebrar su triunfo, él camina airoso por las calles de su ciudad saludando a todos sin excepción. Trazó solo su camino a la UGEL y terminó rodeado de una multitud.

Como se sabe el poncho, el sombrero y el caballo han sido parte de su vida y serán parte de la segunda vuelta. Su planteamiento es radical: no mejorar el sistema, sino cambiarlo completamente.

Su relación con los medios de comunicación no es la mejor. No acepta muchas preguntas de los periodistas y solo quiere enlaces en vivo y no grabaciones de por medio.

Ahora Pedro Castillo, se encuentra en el local partidario de Perú Libre, reunido con su equipo para pronunciarse en los próximos minutos.