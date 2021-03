Keiko Fujimori: "Vivir más de 16 meses en prisión a cualquier persona la hace cambiar"

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori mnencionó que el haber estado injustamente más de 16 meses en prisión a cualquier persona la hace cambiar "y a mí más", expresó en entrevista con Panorama.

"Yo he vivido momentos mus difíciles. Estar lejos, más de 480 días sin mis hijas. He podido leer, reflexionar y darme cuenta de cosas que se han hecho bien y de otras que se pueden hacer mejor, me he acercado mucho a Dios y aprender a valorar las cosas simples de la vida", detalló Keiko Fujimori.