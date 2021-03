Hernando de Soto: "Calculamos vencer la pandemia en menos de cuatro meses, quizás seis"

El candidato presidencial por Avanza País anunció que su plan de Gobierno cuenta con un programa que busca vencer la pandemia en el menor tiempo posible de llegar a la presidencia del país.

Hernando de Soto mencionó que una de las motivaciones para vacunarse contra el coronavirus, fue el miedo de poder contagiar a una persona, cuya identidad prefirió reservar, que es muy cercana a su círculo familiar y es población vulnerable frente a la Covid-19. Además, que a sus 79 años y los recorridos que está realizando durante su campaña lo exponían a un posible contagio, por lo que decidió recibir la dosis.

“La vacuna la he obtenido en el exterior, aprovechando un viaje que realicé a Estados Unidos por una cita médica, ha sido obtenida sin privilegio”, explicó en entrevista para Panorama.

En otro momento explicó el papel del animador Andrés Hurtado durante sus recorridos por el país y se ha convertido en su asesor ad honorem. “Andrés juega un papel importante, él me asesora para poder comunicar de una mejor manera a personas que quizás no me podrán entender. Él me ha dado luces en ciertos aspectos que no había conocido”, explicó.