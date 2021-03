López Aliaga: "Estoy en política por amor a Dios y a mi Patria"

El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga sostuvo que "está en política por amor a Dios, a la Patria y a los 11 millones de peruanos que no tiene comida, ni agua y que no están vacunado. Además, aseguró que es la primera vez en la historia del Perú que un empresario entra a la política del país."Vengo limpio, tengo un plan de Gobierno que he trabajado hace 10 años", expresó en una entrevista para Panorama.

En relación a su participación en el próximo debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció que envió una carta y esperará la respuesta de la institución para evaluar si participará o no.

En otro momento mencionó que desde hace cuatro semanas está amenazando de muerte y aseguró contar con los audios y mensajes que lo confirman.

FINANCIAMIENTO DE VOLUNTARIADOS

El candidato señaló que de llegar a la presidencia del país, promoverá una ley del voluntariado como las que existen en el sistema educativo en Europa o América, en donde los estudiantes para graduarse necesitan cumplir con una cantidad de horas de voluntariado.

La norma establecería que los jóvenes cumplan con dos horas a la semana para visitar las zonas más pobres del país y entregar cajas de comida a las familias más vulnerables en Perú.