¡Exclusivo! Tercera empresa constructora acusa a Martín Vizcarra por soborno

Panorama tuvo acceso a corres electrónicos, depósitos bancarios, libros contables y hasta pagos tributarios que detallan cómo se obtuvieron S/ 1.300.000 para pagar la coima por la construcción del hospital de Moquegua.

Según la declaración del colaborador eficaz N° 03-2020 "posteriormente este último le hizo saber que si no entregaba este monto no se iba a dar la no objeción y no se firmaba el contrato, frente a este escenario el representante de Incot aceptó pagar la suma planteada por el presidente regional de ese entonces, Martín Vizcarra".

Una tercera empresa no perteneciente al Club de la construcción siempre estuvo al frente.

Los documentos y testimonios señalan cuatro pagos o retiros para lograr el efectivo y pagar el soborno en partes:

1.- 7 de marzo de 2014 por S/ 528.088

2.- 3 de abril de 2014 por S/ 593.190

3.- 9 de mayo por S/ 357.414

4.- 22 de mayo de 2014 por S/ 88.300