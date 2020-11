Partidos políticos en crisis: quiebres y arrepentimientos

Más del 10 % de los parlamentarios ha renunciado a sus bancadas y también a sus partidos políticos. Las tensiones exarcerbadas generaron punto de quiebre para al menos 15 congresistas. De las nueve bancadas parlamentarias, solo dos permanecen intactas. Las otras se han fraccionado y han perdido, incluso a más de la mitad de sus miembros.

Nueve de cada diez peruanos rechaza y discrepa con las decisiones de los congresistas. El tablero político ha sido modificado, el Congreso de la República ya no tiene nueve sino once bancadas, se suman Descentralización Democrática y Nueva Constitución, bancadas que tienen una misma propuesta: plantear un referéndum y que sea el pueblo quien decida si se cambia o no la Constitución política del país.