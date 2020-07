¡EXCLUSIVO! José Domingo Pérez responde a la polémica solicitud de suspensión al partido Fuerza Popular

La polémica solicitud de José Domingo Pérez de suspender temporalmente hasta por 2 años y medio al partido de Fuerza Popular le ha valido una ola de criticas. Por su parte, Pérez asegura que se trata de un pedido legal y legítimo que tiene un marco establecido en el Código Procesal Penal.

Pérez por la reserva no entrará al debate de fondo del caso que se realizara en la esgrima judicial, entre abogados y Fiscal ante un juez, pero si asegura poder sostener la razón legal que lo lleva a solicitar que la persona jurídica Fuerza Popular cese en sus actividades. “Para dar a conocer de que este pedido esta en el marco de la ley, no es un pedido arbitrario. Esperemos que la política no interfiera en el proceso de la justicia”, detalló.