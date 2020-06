Expediente Swing: omisiones y favoritismos

El Estado entregó S/175 mil al artista “Richard Swing” por servicios que fueron creados a su medida. Panorama accedió en exclusiva a expedientes de contratación de Richard Cisneros por el Ministerio de Cultura.

Ninguna de las contrataciones requería ni capacidad ni experiencia, a través de documentos inéditos se comprueba que las contrataciones fueron express, sale a la luz como sus órdenes de servicios obtenían aprobaciones en distintas áreas en cuestión de minutos.

Se comprueba que crearon necesidades, los servicios no estaban contemplados en el presupuesto del Ministerio de Cultura, las ordenes no estaban programadas en el cuadro de necesidad, no eran vitales para la institución cultural.