Caso Odebrecht: detalles no contados de la reunión entre el exprocurador Ramírez y Zeballos

En tan solo una semana se produjo una crisis ministerial tras la renuncia de cuatro ministros, entre ellos, la ministra de Justicia y el titular de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, ambos protagonistas en el caso Odebrecht. Ante la prensa, el premier Vicente Zeballos negó que estas dimisiones se deban al caso de la constructora brasileña, que hace una semana interpuso una demanda millonaria al Estado Peruano ante el Ciadi.

Las reuniones del exprocurador Ramírez avisando sobre la inminencia de esta demanda parece haber seguido el curso de lo que un subordinado informaría a sus jefes. Sin embargo, desde las altos mandos del Gabiente Ministerial, se insiste en que Ramírez actuó solo.

“Yo siempre le he dicho que actué de buena fe. Si estoy en un proceso de colaboración eficaz, mi obligación es informar. Además estaba interesado en saber cómo [Odebrecht] me iba a pagar la reparación civil”, dijo. “Vi que me estaban usando como chivo expiatorio, que la pita se estaba rompiendo por el lado más débil”, indicó.