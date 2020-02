Unión Por el Perú: 13 congresistas representarán a líder etnocacerista Antauro Humala

15 años después la ideología de Antauro Humala se instalará en el Poder Legislativo de manera democrática tras obtener 15 escaños en el Congreso, en las recientes elecciones extraordinarias 2020-2021.

Sus principales bastiones de voto fueron Huancavelica, Cusco, Tacna, Arequipa y Ayacucho. Incluso ha logrado tener más curules que el Partido Morado, Frente Amplio, Podemos Perú.

“En la región Arequipa, hay bases establecidas, me han servido mucho, yo he llegado por la propuesta Antauro”, dijo el excontralor Edgar Alarcó y postulante por UPP. ¿Cuán cohesionados están, qué caracteriza en que año y medio de gestión la bancada no acabaría fragmentándose entre antauristas y upepistas?