Ollanta y Nadine: Fiscalía determina que aportes sí fueron ilegales

Durante meses los defensores de la exprimera dama, Nadine Heredia, sostenían desde las calles y plazas que todo el dinero que recibió la pareja presidencial, que se presume llega desde Venezuela y Brasil, eran fondos de campaña, y no "fondos ilícitos”.

Sin embargo, una sentencia oleada y sacramentada en Brasil traería abajo todos esos argumentos.

“Los abogados de los acusados dicen que no pueden suponer que era ilegal porque dicen que no existía caja 2. Sin embargo la postura del Ministerio Público no es esa. El dinero que viene para financiar la campaña electoral es de un fondo corrupto manejado por el partido de Los trabajadores de Odebrecht”, indicó el fiscal Germán Juarez.