EXCLUSIVO | Esta es la historia de la acusación contra Martín Vizcarra cuando era gobernador

Al parecer, el pasado de Martín Vizcarra como gobernador regional de Moquegua empiezan a pasarle factura. Nuevamente, en esta semana, se volvió a describir con mayores detalles un informe de Contraloría, en el que se da cuenta de una operación extraña de adelanto de pago por 41 millones de soles por la construcción de un hospital.

El informe de Contraloría no menciona al presidente Vizcarra ni al ministro Trujillo, pero no dejan de ser parte de esa historia. En tanto, un informe de Contraloría que sí ha derivado en una acusación fiscal y que sí menciona a Martín Vizcarra es el que se le imputa haber permitido pagos indebidos de valorizaciones no revisadas por la supervisión de la represa Chirimayuni.