EXCLUSIVO | Nadine Heredia: ¿qué dijo ante la comisión que investiga a Martín Belaunde Lossio?

Las primera dama, Nadine Heredia, visitó las instalaciones del Congreso para rendir su manifestación ante la comisión que investiga a Martín Belaunde Lossio, exasesor del Partido Nacionalista, por presuntas actividades ilícitas.

Aunque la sesión fue reservada, un equipo de Panorama, tuvo acceso a sus declaraciones en la sala Bolognesi del Parlamento. En un primer audio se logra escuchar al congresista Segundo Tapia, quien le consultó sobre un monto millonario a su nombre en algún banco del exterior. Ante esta interrogante, ella manifestó lo siguiente:

"Estoy totalmente segura de que ustedes van a votar para que yo sea investigada. Lee voy a responder, no tengo ninguna cuenta en paraísos fiscales. Ahí me planto, no tengo más que decir", señaló.

Heredia acudió en su condición de presidenta del Partido Nacionalista, donde también respondió las preguntas de Yohny Lescano, quien le consultó si Belaunde Lossio fue financista de la agrupación política o realizó otras funciones. Por tal motivo, la primera dama, haría la aclaración respectiva.

"Nuevamente excede los alcances de esta comisión, pero le precisaré que todas las aportaciones hechas al Partido Nacionalista constan en los informes registrados ante la ONPE y también son de público conocimiento, ahí pueden tener referencia de los montos y de las aportaciones", precisó.

Tras salir de dicha sesión, Heredia Alarcón, manifestó ante los medios de comunicación que sintió absolver todas las dudas. Sin embargo, los congresistas presentes indicaron lo contrario.